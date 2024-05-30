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Eskişehir'de Çalıntı Motosiklet Bulundu

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Eskişehir'de gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çalıntı plakasız aracı bularak sahibine ulaştırdı.

Eskişehir'de gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çalıntı plakasız aracı bularak sahibine ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, yakın tarihte Beylikova ilçesindeki bir adresten motosiklet hırsızlığı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili ihbar üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi olayı ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, O. Y. isimli kişiye ait olan plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, yapılan işlemlerin ardından araç sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Eskişehir Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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