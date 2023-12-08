Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Çalınan İnşaat Malzemeleri Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de çalınan ve piyasa değeri 65 bin TL olan inşaat malzemeleri çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de çalınan ve piyasa değeri 65 bin TL olan inşaat malzemeleri çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Odunpazarı ilçesi Ağapınar Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre piyasa değeri yaklaşık 65 bin TL olan 125 adet inşaat kalıp demiri çalındı. Olayla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu Jandarma ekiplerince, olayın 3 şüpheli tarafından gerçekleştirdiği ve çaldıkları malzemeleri Odunpazarı ilçesinde hurdacıya sattıkları tespit edildi. Faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla, il merkezinde eş zamanlı operasyon icra edildi. Eş zamanlı operasyon sonucunda; hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli ile hurdacılık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, çalınan malzemenin bir kısmı hurdacıda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren 1 şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan mahkemeye sevk edilen 2 hurdacı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Jandarma Hırsızlık Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kullanılmayan Eşyalar Ev Ekonomisine Katkı Sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı Açıldı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title