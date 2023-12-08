Eskişehir'de Çalınan İnşaat Malzemeleri Yakalandı

Eskişehir'de çalınan ve piyasa değeri 65 bin TL olan inşaat malzemeleri çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de çalınan ve piyasa değeri 65 bin TL olan inşaat malzemeleri çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Odunpazarı ilçesi Ağapınar Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre piyasa değeri yaklaşık 65 bin TL olan 125 adet inşaat kalıp demiri çalındı. Olayla ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu Jandarma ekiplerince, olayın 3 şüpheli tarafından gerçekleştirdiği ve çaldıkları malzemeleri Odunpazarı ilçesinde hurdacıya sattıkları tespit edildi. Faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla, il merkezinde eş zamanlı operasyon icra edildi. Eş zamanlı operasyon sonucunda; hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli ile hurdacılık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince, çalınan malzemenin bir kısmı hurdacıda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren 1 şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan mahkemeye sevk edilen 2 hurdacı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR