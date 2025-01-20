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Eskişehir'de Büyük Trafik Denetimi: 8 Bin 774 Ceza Kesildi

Eskişehir'de Büyük Trafik Denetimi: 8 Bin 774 Ceza Kesildi
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 25 binden fazla araç kontrol edildi ve 8 bin 774 trafik cezası kesildi. Denetimlerde 249 araç trafikten men edilirken, 83 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 binden fazla araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 8 bin 774 ayrı trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 13 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 25 bin 799 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 8 bin 774 adet trafik cezası yazılırken, 249 araç trafikten men edildi. Ayrıca 83 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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