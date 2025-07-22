Eskişehir'de Büyük Orman Yangını

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde büyük bir orman yangını çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Fethiya ve Büyük Yayla Mahallelerindeki ormanlık alanda sabah 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Yangına müdahale etmek için Eskişehir, Kütahya v Afyonkarahisar'dan çok sayıda ekibin yola çıktığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR