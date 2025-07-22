Eskişehir'de Büyük Orman Yangını

Eskişehir'de Büyük Orman Yangını
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Fethiya ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde büyük bir orman yangını çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Fethiya ve Büyük Yayla Mahallelerindeki ormanlık alanda sabah 08.30 civarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Yangına müdahale etmek için Eskişehir, Kütahya v Afyonkarahisar'dan çok sayıda ekibin yola çıktığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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