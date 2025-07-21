Eskişehir'de Boş Eve Yabancı Girişimi

Eskişehir'de Boş Eve Yabancı Girişimi
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Fevziçakmak Mahallesi'nde, sahibi vefat ettikten sonra boş kalan müstakil eve yabancı şahısların levye yardımıyla girdiği tespit edildi. Mahalle muhtarı durumu polise bildirdi.

Eskişehir'de, sahipleri vefat ettikten sonra boş kalan müstakil eve yabancı şahısların levye yardımıyla girdiğini ve binaya yerleştiğini gören Fevziçakmak Mahallesi'nin muhtarı, durumu polise bildirdi.

Fevziçakmak Mahallesi Zorlutuna Sokak üzerinde bulunan 28 kapı numaralı müstakil evin sahibi vefat ettikten sonra kapı kilitlenmiş, bina boş kalmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı, bina kapısında zorlama izleri tespit etti. Binaya kimliği belirsiz kişi veya kişilerin levye ile kapıyı açarak ve içeride ikamet etmeye başlandığını öğrenen muhtar, durumu polis ekiplerine ihbar ederek, evin boşaltılması yönünde çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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