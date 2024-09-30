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Eskişehir'de Boş Arazide Yangın Paniğe Neden Oldu

Eskişehir'de Boş Arazide Yangın Paniğe Neden Oldu
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Eskişehir kent merkezindeki boş bir arazide çıkan yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın, alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi ve dumanlar paniğe yol açtı.

Eskişehir kent merkezinde boş bir arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak yanında bulunan boş arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ağaç ve reklam panolarına sıçradı. Kentin en işlek alışveriş merkezlerinin yakınında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Ortalığı kaplayan duman vatandaşlara zor anlar yaşatırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülüp, soğutma çalışması başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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