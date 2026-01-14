Haberler

Bisikletle çarptığı vatandaşı tehdit eden şahsın tutuklandı

Bisikletle çarptığı vatandaşı tehdit eden şahsın tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bisikletle bir vatandaşa çarptıktan sonra silahla tehdit eden N.A. isimli şahıs, yapılan aramalar sonucu iş yerinde çok sayıda silah ve bıçak bulundurarak tutuklandı.

Eskişehir'de bisikletle bir vatandaşa çarptıktan sonra silahla tehdit eden ve yapılan aramalarda iş yerinden çok sayıda silah, bıçak ve mermi ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, bisikletli bir vatandaşa çarptıktan sonra silah çekerek hakaret ve tehdit eden N.A. isimli şahıs, yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde yeri tespit edilmiş, çalışmalar sonrasında yakalandı. Şahsa ait iş yerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 296 adet fişek, 2 adet boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği, 5 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirilmişti. Şüpheli N.A. işlemlerinden adliye sevk edildi. N.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim