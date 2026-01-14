Bisikletle çarptığı vatandaşı tehdit eden şahsın tutuklandı

Eskişehir'de bisikletle bir vatandaşa çarptıktan sonra silahla tehdit eden ve yapılan aramalarda iş yerinden çok sayıda silah, bıçak ve mermi ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, bisikletli bir vatandaşa çarptıktan sonra silah çekerek hakaret ve tehdit eden N.A. isimli şahıs, yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde yeri tespit edilmiş, çalışmalar sonrasında yakalandı. Şahsa ait iş yerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 296 adet fişek, 2 adet boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği, 5 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirilmişti. Şüpheli N.A. işlemlerinden adliye sevk edildi. N.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR