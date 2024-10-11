Eskişehir'de Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Yaralı
Eskişehir'de yaya geçidinden bisikletiyle geçen 16 yaşındaki çocuk, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Eskişehir'de bisikletiyle yaya geçidinden geçen 16 yaşındaki çocuk, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden bisikletiyle karşıya geçen Y.K.Ö. isimli 16 yaşındaki çocuğa, A.F.Ç. idaresindeki 45 AK 563 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucunda yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR