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Eskişehir'de Bisiklet Kazası: Sürücü Yakalandı

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Eskişehir'de bisikletiyle seyir halinde olan 74 yaşındaki İsmail Göktaş'a çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de bisikletiyle seyir halinde olan 74 yaşındaki İsmail Göktaş'a çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Eskişehir-Muttalip karayolu Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde bulunan 74 yaşındaki İsmail Göktaş'a, bir araç çarparak olay yerinden kaçtı. Çevreden geçen vatandaşların olayı görerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göktaş'ın otomobil çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme yaparak olay yerinde kırık plaka parçaları bulan polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçtığı tespit edilen 26 ADD 064 plakalı otomobilin sürücüsü Y.G.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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