Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı

Eskişehir'de Bisiklet Kazası: Kadın Yaralandı

Eskişehir'de Bisiklet Kazası: Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir bisikletlinin çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevre esnafı, kadının kendisini yere attığını iddia etti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de genç bir erkek şahsın bisikletle çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırılırken, çevre esnafı kadının kendisini yere attığını öne sürdü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Hamamyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, genç bir erkek şahıs bisikletle seyir halindeyken bir kadına çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda yere düşen kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Ayağı incindiği değerlendirilen kadın için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrol edilen kadın Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevre esnası kadının kendisini yere attığını öne sürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazanın yaşandığı yere geldiklerinde genç şahsı ve bisikletini bulamadılar. Şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çevre esnafı ise, şahsın aslında kimseye çapmadığını ve kadının kendisini yere attığını söyledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Atılan manşetler mağlubiyetten daha beter
img

Rangers maçı sonrası Mourinho'yu topa tuttu
img

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

Bakanlığın listesinden bu kez İstanbul'daki lüks restoran çıktı
Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.