Eskişehir'de Bisiklet Hırsızlığı Şüphelileri Kameralara Yakalandı

Eskişehir'de bisiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde elektrik direği yanında duran bisiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bisikleti çalan 2 şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüsü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı. - ESKİŞEHİR