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Eskişehir'de Bisiklet Hırsızlığı Şüphelileri Kameralara Yakalandı

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Eskişehir'de Yenibağlar Mahallesi'nde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayında, güvenlik kameraları şüphelilerin görüntülerini kaydetti. Olay yerinden hızla uzaklaşan 2 kişi henüz yakalanamadı.

Eskişehir'de bisiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde elektrik direği yanında duran bisiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bisikleti çalan 2 şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüsü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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