Eskişehir'de bir apartmana girerek park halindeki bisikleti çalan ve hızla uzaklaşan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık anları, apartmanda bulunan güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı kamerada: Binaya girdi, bisikleti alıp böyle gitti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmana girerek park halindeki bisikleti çalan ve hızla uzaklaşan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Fatih Mahallesi Dipçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokakta bulunan bir apartmana girdi. Merdiven boşluğunda park halinde bulunan bisikleti alarak apartmandan çıkan şüpheli, hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları, apartmanda bulunan güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Yüzünü gizleme gereği duymadan hırsızlık yapan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.