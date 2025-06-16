Eskişehir'de Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'de Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Eskişehir'de bisiklet tamiri yapan dükkanın önündeki iki bisiklet, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle sadece 40 saniyede çalındı. Dükkan sahibi Halil Adalıoğlu, olayın ardından polise şikayette bulundu.

Eskişehir'de bisiklet tamiri yapılan dükkanın önündeki 2 bisiklet yaklaşık 40 saniye içinde çalındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta motosiklet ve bisiklet tamiri yapan Halil Adalıoğlu'nun başına ilginç bir olay geldi. Geçtiğimiz günlerde dükkanında çalışan Adalıoğlu, iş yeri önündeki iki bisikletinin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen esnaf, 2 çocuğun yaklaşık 40 saniye içinde 2 bisikleti alıp götürdüğünü fark etti. Kaşla göz arasında yapılan hırsızlıkta çocukların rahatlığı ise "pes" dedirtti.

"Alıp götürüyor, arkasından arkadaşı da öbür bisikleti alıyor"

Konuyla alakalı konuşan Halil Adalıoğlu, "Tezgahta arkam dönük çalışıyordum. Dışarıdan müşteriler geldi. Onlarla ilgilenirken lastik tamiri gibi ufak tefek işler yapıyordum. O sırada iki genç aşağı taraftan gelmiş. Kapıda arkamın dönük olduğunu fark etmişler, zayıf noktamı yakalamışlar. Dışarı çıkıp bisikletleri kontrol etmişler. Bir tanesi bakmış, etrafta kimsenin olmadığını görmüş ve bisikleti alıp götürmüş. Arkadaşı da diğer bisikleti almış, öylece çekip gitmişler" dedi.

"Çalanlar 15-16 yaşlarında varlar"

Polise hırsızlıkla alakalı şikayette bulunduğunu belirten Adalıoğlu şöyle devam etti:

"Hemen 112'yi arayıp polislere haber verdim. Karakola çağırdılar, gittim ve ifademi verdim. Saat gece 21.10 gibi olay yeri inceleme ekibi geldi, dışarıdan fotoğraf çektiler. Aradan 2-3 gün geçti, bugün görüntüleri almaya geldiler. Kamera kayıtlarını aldılar, şimdi bekliyoruz. Neyse ki bisikletler benimdi. Müşterinin olsaydı daha kötü olurdu. "Bisikletim çalındı" diye laf edecekti, 10 bin lira ya da 5 bin lira deseydi, mecbur ödemek zorunda kalacaktım. Çalanlar 15-16 yaşlarında gençler. Bilmiyorum, beni tanıyorlar galiba. Burada yalnız çalıştığımı biliyorlar, takip etmişler ve bu zayıf noktamı yakalamışlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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