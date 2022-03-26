Son Dakika | Yolcu otobüsüyle taşınan kaçak sigaralar jandarma ekiplerince ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, şehirlerarası yolcu otobüsüyle taşınan çok miktarda kaçak sigaralar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Ankara'dan Bursa'ya gidecek olan şehirlerarası yolcu otobüsüyle kaçak sigara taşındığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Takibe alınan yolcu otobüsü, Ankara-Eskişehir karayolunda üzerinde durduruldu. KOM ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerinin jandarma köpeği desteğiyle yaptığı aramada, yolcu bagajlarının arasında koli içerisine koyulmuş piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan 250 paket yabancı menşeili bandrolsüz, hologramsız ve faturasız kaçak sigara ele geçirildi.

Yolcu otobüsü ile kargo taşımacılığı şeklinde taşınmakta olan kaçak sigaralarla ilgili, şoför hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Karayolu Taşıma Kanunu gereğince "Taşıma senedi olmaksızın eşya taşıması" sebebiyle yolcu otobüsünün firmasına bin 608 lira idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR