Eskişehir'de bir kadın tarafından sökülen tabela şaşkınlık yarattı

Eskişehir'de dükkanının önündeki kaldırıma vidaladığı tabelasının geri dönüşüm toplayan bir kadın tarafından söküldüğünü gören esnaf Burak Kaban, "Kamera kaydından baktım, çok şaşırdım. Biz zor sökeriz, kadın alıp götürmüş" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta bulunan iş yerini açan Burak Kaban, kapısının önündeki kaldırıma vidaladığı tabelasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşayan Kaban, tabelanın geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kadın tarafından sökülerek götürüldüğünü gördü. Dükkanının önüne 4 vida ile sabitlediği tabelasının bir kadın tarafından herhangi bir alet kullanılmadan sökülmesinin şaşırtıcı olduğunu belirten Burak Kaban, "Normalde 4 ayağından da sağlamca vidalamışız. Ona rağmen kadın gücüyle çıkartabildi" dedi.

"Biz zor sökeriz, kadın alıp götürdü"

Tabelalarının çalınmasının yaşattığı şaşkınlığı dile getiren esnaf Burak Kaban, "Bir geldik, baktık tabelamız yok. Ondan sonra kamera kaydından bir baktım, saat 06.13'te gündüz vakti alıp götürmüşler. Çok şaşırdım. Normalde hurda değeri 50-100 liradır. İnsanlığın bu duruma düşmesine çok şaşırdım. 50-100 liralık bir ürünü bu kadar mücadeleyle çıkartıp atmak farklı geldi. Normalde 4 ayağından da sağlamca vidalamışız. Ona rağmen kadın gücüyle çıkartabildi. Biz zor sökeriz, kadın maşallah alıp götürüp attı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR