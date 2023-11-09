Eskişehir'de Bir Giyim Mağazasında Hırsızlık Olayı
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Eskişehir'de bir giyim mağazasının önünde sergilenen kıyafetleri çalarak kayıplara karışan kadın güvenlik kameralarına yakalandı.
Eskişehir'de bir giyim mağazasının önünde sergilenen kıyafetleri çalarak kayıplara karışan kadın güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Hoşnudiye Mahallesi Yalın Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde oyuncak ayıyla giyim mağazasına yaklaşan kadın, teşhir olarak sergilenen ürünleri çaldı. İncelediği kıyafetleri askılarıyla birlikte alarak kayıplara karışan kadın hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa