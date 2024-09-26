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Eskişehir'de Bin 655 Araç ve Sürücüye Trafik Ceza Kesildi

Eskişehir'de Bin 655 Araç ve Sürücüye Trafik Ceza Kesildi
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Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, farklı kural ihlallerinden dolayı toplam bin 655 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde abart egzozlu araç kullanımı ve yasak alanlarda duraklama gibi ihlaller tespit edildi.

Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda farklı kural ihlallerinden toplam bin 655 araç ve sürücüye işlem uygulandı.

18 ile 25 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, 20 araç sürücüsünün abart egzozlu araç kullandığı, 242 aracın yasak olan yerlerde durakladığı, bin 393 aracın taşıt yolu üzerinde park yaptığı tespit edildi. Sürücü ve araçlara ekiplerce işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa trafik Hukuk

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