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Eskişehir'de bin 150 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından açılan stantlarda hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bin 150 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi amacıyla kentin yoğun bölgelerinde stant kurarak vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Eskişehir'de polis ekiplerince açılan stantlarda hırsızlık ve dolandırıcılık ile ilgili bin 150 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, suçların oluşmadan önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, kentin yaya yoğunluğu olan bölgelerinde stant kuruldu. Stantlarda vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olayları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarda 640 adet broşür dağıtılırken bin 150 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Dolandırıcı Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis

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