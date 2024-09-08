Eskişehir'de bin 150 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince açılan stantlarda hırsızlık ve dolandırıcılık ile ilgili bin 150 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, suçların oluşmadan önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, kentin yaya yoğunluğu olan bölgelerinde stant kuruldu. Stantlarda vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olayları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarda 640 adet broşür dağıtılırken bin 150 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR