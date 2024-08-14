Eskişehir'de Bilinmeyen Nedenle Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Şirintepe mahallesi Erkara sokak üzerindeki otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların yanması nedeniyle ortaya çıkan duman mahalledeki pek çok bölgeden rahatlıkla görülürken, vatandaşlar durumla ilgili itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin gelmesiyle hızlıca müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR