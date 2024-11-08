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Eskişehir'de Bıçaklı Kavga Davası 3 Ocak'a Ertelendi

Eskişehir'de Bıçaklı Kavga Davası 3 Ocak'a Ertelendi
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Eskişehir'de bir yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldüren Ali Nihad A.'nın yargılandığı dava, mahkeme heyeti tarafından 3 Ocak 2025'e ertelendi. Sanık, savunmasında tartışma sırasında tacize uğradığını iddia etti.

Eskişehir'de 24 yaşındaki yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak ölümüne neden olan şüphelinin yargılandığı dava, 3 Ocak'a ertelendi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Tepebaşı İlçesi Hacıseyit Mahallesi Doğatepe Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 yabancı uyruklu şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda arkadaşı Ali Nihad A. tarafından sırtından bıçaklanan Muhammed G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi Ali Nihad A., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında, tutuklu sanık Ali Nihad A. hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

"Kıyafetlerimi çıkartmaya çalıştılar, çığlık attım"

Mahkeme heyetinden söz alarak kendisini savunan tutuklu sanık Ali Nihad A., bıçaklayarak ölümüne neden olduğu Muhammed G. tarafından tacize uğradığını iddia etti. Sanık savunmasında, "Beni eve kapatıp kıyafetlerimi çıkartmaya çalıştılar. Ben çığlık atmaya başladım, Türk komşular seslere geldi. Ben çıkmak istedim bana bıçak çektiler" dedi.

Mahkeme heyeti adres araştırması ve sanığın ifadesinde belirttiği komşularında tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 3 Ocak 2025'e erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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