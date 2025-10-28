Eskişehir'de Bıçaklama Olayının Şüphelileri Yakalandı

Eskişehir'de kafede bir şahsı bacağından bıçaklayan 2 şahıs, olaydan yaklaşık 1 hafta sonra yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz 20 Ekim günü Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir erkek şahıs kafede bacağından tanımadığı şahıslarca bıçaklanmıştı. Konuyla alakalı olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlattı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştiren şüphelilerin, A.H.B. ve C.İ. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR