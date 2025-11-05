Haberler

Eskişehir'de Bıçakla Öldürülen Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Eskişehir'de, 70 yaşındaki Safiye Yarbil bıçakla boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Özel gereksinimli oğlu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yarbil'in cenazesi öğle namazının ardından toprağa verildi.

Eskişehir'de bıçakla boynu kesilmiş halde ölü bulunan 70 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlanırken, özel gereksinimli oğlu adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'taki bir apartmanın 1 numaralı dairesinde meydana gelmişti. Özel gereksinimli 2 çocuğun annesi 70 yaşındaki Safiye Yarbil, bıçakla boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden kadının özel gereksinimli 44 yaşındaki oğlu U.Y. gözaltına alınmıştı.

Otopsisi yapılan kadın toprağa verildi

Cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılan ve otopsisi yapılan Safiye Yarbil, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yarbil'in cenazesi, öğle namazını müteakip Hacı Çalıklar Camii'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yarbil'in yakınları cenaze töreni esnasında gözyaşları içinde kaldı.

Öte yandan, Yarbil'in özel gereksinimli oğlu U.Y.'nin ise bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olayın aydınlatılması için soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
