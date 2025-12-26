Beraatını istemeyen sanıklara 25 yıl hapis cezası

Eskişehir'de, 17 bıçak darbesi ile öldürülen Fatih Bayar'ın faillerinin yargıladığı davada mahkeme, sanıklar Burak Zeren ve kardeşi Tunahan Zeren'e 25 yıl, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Faruk Y.'ye ise 12 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkemede sanık Burak Zeren, "Beraatımı istemiyorum, pişmanın tekrardan başsağlığı diliyorum" dedi.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda geçtiğimiz 21 Ocak 2024 tarihinde Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin Tümer (36) ile Burak Zeren, kardeşi Tunahan Zeren ve Faruk Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ölümcül, 17 bıçak darbesi alan Fatih Bayar ve 6 yerinden bıçaklanan arkadaşı Yasin Tümer yaralandı. Yaralılardan Yasin Tümer Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Bayar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstinaf sonrası yeniden yargılandılar

Yapılan yargılama sonucunda mahkemece Burak Zeren'e 25 yıl Tunahan Zeren'e 25 yıl ve Suça Sürüklenen Çocuk kapsamında Faruk Y.'ye 10 yıl hapis cezası verildi. İstinaf Mahkemesine taşınan dava sonrasında dün şüpheliler yeniden yargılandı. Eskişehir 4. Ağır Caza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Burak Zeren, Tunahan Zeren ve Faruk Y. mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemeye maktul Fatih Bayar'ın kardeşi, annesi Ayşe ve babası Mehmet Bayar katıldı.

3 sanıktan 2'si "Beratımı istemiyorum" dedi

Mahkemede Burak Zeren, "Beraatımı istemiyorum, pişmanın tekrardan başsağlığı diliyorum" dedi.

Yine Tunahan Zeren'de beratını istemezken yaşananlarla ilgili pişman olduğunu söyledi.

Faruk Y. ise, "Ben olaylara engel olmaya engel olmaya çalıştım, tahliyemi istiyorum. Çok pişmanım keşke olan bana olsaydı" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Burak Zeren ve Tunahan Zeren'e 25'er yıl Faruk Y.'ye ise 14 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Faruk Y.'ye yaş indirimi uygulayan mahkeme, şahsa 12 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR