Eskişehir'de Bekçiye Baltayla Saldırı İddiası: Emniyet Açıklama Yaptı

Güncelleme:
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, bir bekçiye balta ile saldırdığı iddia edilen şahıs hakkında açıklama yaptı. Olayın detayları ve adli sürecin devam ettiği belirtildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde bir bekçiye balta ile saldırdığı iddia edilen şahıs hakkında İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberden sonra açıklamada bulundu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberi sonrasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "5 Ekim tarihinde basında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Bekçiye Baltayla Saldırdı' başlıklı haberlere ilişkin, 4 Ekim'de Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen olay, 2 Çarşı ve Mahalle Bekçisi personelimizin görev yerine geçmek üzere aracını almak için evinin önüne geldiği esnada komşu oldukları şahıslarla aralarında başlayan sözlü münakaşanın arbede dönüşmesi neticesinde şüphelinin balta ile personelimize saldırmaya çalışması ve personelimizin kendini korumak maksadıyla biber gazıyla karşılık vermesinden ibarettir. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

