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Eskişehir'de Bekçilerin Çalışmalarıyla 6 Bin 152 Kişiye Kimlik Sorgusu

Eskişehir'de Bekçilerin Çalışmalarıyla 6 Bin 152 Kişiye Kimlik Sorgusu
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Eskişehir'de emniyet güçleri, çarşı ve mahalle bekçileri aracılığıyla bir hafta içinde 6 bin 152 şahıs ve 31 aracın kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda bir şahsın hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Eskişehir'de emniyete bağlı bekçilerin çalışmaları sonucunda 1 hafta içerisinde 6 bin 152 şahıs ve 31 araca kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 24-30 Eylül 2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 bin 152 şahsa ve 31 araca kimlik sorgusu yapıldı. Çalışmalar sırasında 1 şahsın hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa

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