Eskişehir'de Bekçilerden Kimlik Sorgulaması

Eskişehir'de bekçi ekipleri tarafından halkın huzurunun sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, 220 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde halkı huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla park ve bahçelerde denetim yapıldı. Denetimlerde, park ve bahçelerde bulunan 220 vatandaşa kimlik sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR