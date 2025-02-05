ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
PKK'yı süpürme operasyonu mu başlıyor? Kritik zirvede ilk sinyal verildi

Kritik zirvede bölgenin kaderini değiştirecek operasyon sinyali

Eskişehir'de Bekçi Ekiplerinden Yoğun Kimlik Sorgusu

Eskişehir'de Bekçi Ekiplerinden Yoğun Kimlik Sorgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de son bir hafta içinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 872 şahıs ve 67 araç sorgulandı. 18 aranan şüpheli ve 17 yoklama kaçağı yakalanırken, 1 kurusıkı tabanca, 11 fişek ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Eskişehir'de bekçi ekiplerince son 1 hafta içerisinde 6 bin 872 şahıs ve 67 araç sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, 28 Ocak-3 Şubat 2025 tarihleri sarasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 bin 872 şahıs ve 67 araç kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamalar sonucunda, aranan 18 şüpheli ve yoklama kaçağı 17 kişi yakalandı. Öte yandan, 1 kurusıkı tabanca, 11 fişek ve 1 çalıntı motosikletin ele geçirildiği öğrenildi.

Aynı tarihlerde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan çalışmada ise, 750 şahsa ve 419 araca kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'ın yıldızı bilinçli kart görme nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
img

Trans oğlunu yıllar sonra ilk defa gören baba kahroldu
img

İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.