Eskişehir'de Bekçi Ekiplerinden Yoğun Kimlik Sorgusu

Eskişehir'de bekçi ekiplerince son 1 hafta içerisinde 6 bin 872 şahıs ve 67 araç sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, 28 Ocak-3 Şubat 2025 tarihleri sarasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 bin 872 şahıs ve 67 araç kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamalar sonucunda, aranan 18 şüpheli ve yoklama kaçağı 17 kişi yakalandı. Öte yandan, 1 kurusıkı tabanca, 11 fişek ve 1 çalıntı motosikletin ele geçirildiği öğrenildi.

Aynı tarihlerde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan çalışmada ise, 750 şahsa ve 419 araca kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR