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Eskişehir'de Bekçi Ekiplerinden Narkotik Operasyonu

Eskişehir'de Bekçi Ekiplerinden Narkotik Operasyonu
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Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 5,767 şahıs ve 27 araç sorgulanmış, 1 şahıstan 0,91 gram esrar ele geçirilmiştir.

Eskişehir'de bekçi ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 bin 767 şahıs ve 27 araç sorgulanırken, 1 şahıs üzerinden 0,91 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü belirli tarihler arasında Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileriyle çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 5 bin 767 şahıs ve 27 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 şahıs üzerinden 0,91 gram esrar ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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