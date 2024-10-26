Eskişehir'de Bekçi Ekiplerinden Narkotik Operasyonu

Eskişehir'de bekçi ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 bin 767 şahıs ve 27 araç sorgulanırken, 1 şahıs üzerinden 0,91 gram esrar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü belirli tarihler arasında Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileriyle çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 5 bin 767 şahıs ve 27 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 şahıs üzerinden 0,91 gram esrar ele geçirildi. - ESKİŞEHİR