Eskişehir'de bayramda 701 polis görevlendirildi

Eskişehir'de Ramazan Bayramı süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi için en çok kaza olan bölgeler başta olmak üzere belirlenen noktalarda 701 polis görevlendirildi.

Eskişehir'de Ramazan Bayramı süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi için en çok kaza olan bölgeler başta olmak üzere belirlenen noktalarda 701 polis görevlendirildi.

Ramazan Bayramı boyunca kent sınırlarındaki tüm devlet ve il yollarında trafik tedbirlerinin en üst düzeyde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Özellikle trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde ekipler görevlendirilerek, kazalara sebep olan kural ihlallerinin en aza indirilmesi sağlanıyor. Trafik kurallarına uyma alışkanlığı geliştirilmesi için 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla oluşturulan Yaşam Tüneli Projesi hakkında bilgi verilen sürücü ve yolculara yaya önceliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri konularında eğitim filmleri izletiliyor.

Çalışmalar çerçevesinde Eskişehir Otobüs Terminali'nde de denetimler arttırıldı. Şoförlere araç kullanma süreleri ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılar yapılırken, takograflarda da gerekli kontroller gerçekleştirildi. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak seyahat eden vatandaşlara yönelik ise emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı..

Şehir içinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimlere ağırlık verildi. Alışveriş veya ziyaret amacıyla il merkezinde yaya olarak bulunan vatandaşların trafikteki güvenliği arttırıldı.

Bayramda kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 701 personelin görevlendirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR