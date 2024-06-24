Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Bayram Tatili Boyunca 7 Bin 240 Araç Kontrol Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bayram tatili süresince 7 bin 240 araç kontrol edildi ve bin 499 araç sürücüsüne 2 milyon 727 bin 225 TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bayram tatili boyunca 7 bin 240 araç kontrol edilirken, bin 499 araç sürücüsüne 2 milyon 727 bin 225 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 17 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 7 bin 240 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 499 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 727 bin 225 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde, 82 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 17 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

Bakmadan Geçme

24-25 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Yalan canlı izle! 24 Haziran Kanal D Yalan 4. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! #128250 Kızıl Hare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kızıl Hare filmi ne zaman, nerede çekildi? 24-25 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Renkli güneş kremi kullanmak zararlı mı? Renkli güneş kremi mi daha iyi renksiz mi? Renkli güneş koruyucusu nedir? Buket Özgünlü serbest bırakıldı mı? Buket Özgünlü neden tutuklandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ÖSYM OBP nedir, nasıl hesaplanır? OBP nasıl güncellenir?
Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü

Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title