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Eskişehir'de 'Barlar Sokağı'nda yapılan uygulamada 105 kişi ve 3 araç sahibinin kimlik sorgusu yapıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Vural Sokak ve çevresinde yapılan uygulamalarda 105 kişinin ve 3 araç sahibinin kimlik sorgusu yapıldı. Uygulama kapsamında umuma açık yerlerde alkol satış ve müzik yayını yasağı saatleri ile iş yerlerinin kapanış saatine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince, halk arasında 'Barlar Sokağı' olarak da bilinen Vural Sokak ve çevresinde yapılan uygulamalarda 105 kişinin ve 3 araç sahibinin kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-21 Temmuz tarihlerinde Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevrelerinde uygulama yapıldı. Genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, umuma açık yerlerde alkol satış ve müzik yayını yasağı saatleri ile iş yerlerinin kapanış saatine uyup uymadığı kontrol edildi. Toplam 3 ekip ve 2 yaya devriye timinin katıldığı uygulamalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik de çalışmalar yapılırken, 105 şahsa ve 3 araç sahibine kimlik sorgusu yapıldığı öğrenildi. Yetkililer uygulamaların devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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