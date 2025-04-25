Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
Belediye başkanının binalara yaptığı 'sağlamlık' testi pes dedirtti

Belediye başkanının binalara yaptığı "sağlamlık" testine bakın
Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Başhekimin ihbarı devlet hastanesindeki skandalı ortaya çıkardı

Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda Kanlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Bıçaklandı

Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda Kanlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Bıçaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Barlar Sokağı'nda iki grup arasında çıkan kargaşada 19 yaşındaki bir genç bıçakla yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'de 'Barlar Sokağı' olarak bilinen bölgede iki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçaklanan 19 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında halk arasında 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın hızla büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 19 yaşındaki K.G. isimli erkek şahıs, S.Ç. isimli şahıs tarafından karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Kavganın ardından 2 kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

Kavgayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirtilen 3 şahsı ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.