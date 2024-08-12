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Eskişehir'de 'Barlar Sokağı' Denetimi: 109 Kişinin Kimlik Bilgileri Sorgulandı

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Eskişehir'de 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Vural sokak ve çevresinde yapılan denetimde, polis ekipleri 109 kişinin kimlik bilgilerini sorguladı. Denetim kapsamında alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı ve iş yerlerinin kapanış saatine uyulup uyulmadığı da kontrol edildi.

Eskişehir'de 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Vural sokak ve çevresini denetleyen polis ekiplerince 109 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Ağustos 2024'te 21.00-02.15 saatleri arasında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye mahallesi Vural sokak ve çevresinde denetim yapıldı. Bu çerçevede; ekiplerce genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri ve iş yerlerinin kapanış saatine uyup uymadığına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Ayrıca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ekip ve 12 personelle yapılan uygulamada, 109 şahsın kimlik bilgileri sorgulandı. Yetkililer uygulamaların devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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