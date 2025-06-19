Eskişehir'de Bariyere Çarpan Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de bariyere çarpması sonucunda hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Estim Köprü girişi yakınlarından M.Ç.A., idaresindeki 26 AAN 518 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda otomobil hurdaya dönerken, yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR