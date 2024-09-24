Eskişehir'de Banka Çalışanına Zimmet Suçlaması: 1,5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık
Eskişehir'de, yaşlı müşterilerin hesaplarından zimmetine 1,5 milyon TL geçirdiği belirlenen banka çalışanı O.U. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinde borçlarına karşılık para geçirdiğini itiraf etti.
Eskişehir'de yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine 1 buçuk milyon TL geçirdiği belirlenen şüphelinin adliyeye sevki gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre; polis ekipleri, bir vatandaşın hesap hareketlerinden şüphelenerek ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, bir bankada çalışan O.U. isimli şüphelinin yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Toplam 20 müşterisini yaklaşık 1 buçuk milyon TL zarara uğrattığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR