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Eskişehir'de Banka Çalışanı, Yaşlıların Hesaplarından 1.5 Milyon TL Çaldı

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Eskişehir'de bir bankada çalışan O.U., yaşlı müşterilerinin aktif olmayan hesaplarından zimmetine 1.5 milyon TL geçirerek onları dolandırdı. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine 1 buçuk milyon TL geçirdiği belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre; polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bir bankada çalışan O.U. isimli şüphelinin yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edilmişti. Toplam 20 müşterisini yaklaşık 1 buçuk milyon TL zarara uğrattığı belirlenen şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edilirken, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Banka

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