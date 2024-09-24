Eskişehir'de Banka Çalışanı, Yaşlıların Hesaplarından 1.5 Milyon TL Çaldı
Eskişehir'de bir bankada çalışan O.U., yaşlı müşterilerinin aktif olmayan hesaplarından zimmetine 1.5 milyon TL geçirerek onları dolandırdı. Şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine 1 buçuk milyon TL geçirdiği belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre; polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bir bankada çalışan O.U. isimli şüphelinin yaşlı müşterilerinin çok aktif olmayan hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edilmişti. Toplam 20 müşterisini yaklaşık 1 buçuk milyon TL zarara uğrattığı belirlenen şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edilirken, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR