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Eskişehir'de Baltayla Öldürme Davası: Haksız Tahrik İndirimi Talebi

Eskişehir'de Baltayla Öldürme Davası: Haksız Tahrik İndirimi Talebi
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Eskişehir'de bir arkadaşını baltayla öldüren Tolga Ç. hakkında haksız tahrik indirimi ile 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma 8 Kasım’a ertelendi.

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını baltayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan şahıs hakkında haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talep edildi. Duruşma 8 Kasım'a ertelendi.

Olay, Haziran 2023'te Tepebaşı İlçesi Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde yaşandı. Muhittin Bural (64) ile Tolga Ç. (48) arasında evde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Tolga Ç., arkadaşı Muhittin Bural'ın kafasına baltayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Muhittin Bural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Tolga Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında tutuklu sanık Tolga Ç. hazır bulundu. Duruşmaya, tutuksuz sanık İbarat A. ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık Nevin E. ise duruşmaya katılmadı.

"Kendimi ve ailemi korumaktan başka çarem yoktu"

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen tutuklu sanık Tolga Ç, "Olay gecesi bize karşı baltayla saldıran birisi vardı. Kendimi ve ailemi korumaktan başka çarem yoktu. Geçen 17 aylık süreçte maddi ve manevi çöküş yaşadım. Her şeyim yarım kaldı" dedi.

Haksız tahrik indirimi talep edildi

Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalaada ise "Olay günü maktul ile Tolga arasında çıkan tartışma nedeniyle sanığın adli emanetteki baltayla maktule saldırdığı ve ölüm nedeninin baltayla aldığı darbe olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle sanığın 'Kastan öldürme' suçundan müebbet hapisle, haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılması talep edilir" ifadeleri yer aldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tolga Ç.'nin avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için zaman verilmesine, Tolga Ç.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık İbarat A. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Kasım'a erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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