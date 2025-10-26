Haberler

Eskişehir'de Babadan Otizmli Oğluna Şiddet İddiası

Güncelleme:
Eskişehir'de bir babanın, otizmli oğluna araç içinde şiddet uyguladığı iddiaları üzerine polis harekete geçti. Olayın seyrinin cep telefonuyla kaydedilmesi dikkat çekti.

Eskişehir'deki bir caddede seyir halindeki araçta bir babanın otizmli oğlunu dövdüğü iddiası, polisi harekete geçirdi. Akademisyen olduğu öğrenilen baba, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Tepebaşı ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 EC 4826 plakalı hatchback otomobil içerisindeki sürücü konumunda bulunan şahsın, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa şiddet gösterdiği görüldü. İddiaya göre, çocuğuna şiddet gösteren ve üniversitelerde yarı zamanlı sosyoloji eğitimi verdiği öğrenilen M.K. isimli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İsmi C.K. olduğu öğrenilen otizmli çocuk ve M.K. isimli baba, işlemleri için karakola götürüldü.

Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde babanın oldukça sinirli olduğu ve çocuğun korktuğu görülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
