Eskişehir'de ateşli silah ve bıçaklarla ilgili 10 şüpheliye işlem uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silah ve bıçaklar kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ateşli silah ve bıçaklar hakkındaki kanun ve kabahatler kanunu çerçevesinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile 6 kesici ve delici alet ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda toplam 10 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR