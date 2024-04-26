Eskişehir'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silah ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çok sayıda tabanca, şarjör, kesici-delici alet ve fişek ele geçirilirken, toplam 15 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla belirli tarihler arasında Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde çalışma yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 9 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 5 kesici-delici alet ve 50 fişek ele geçirildi. Gerçekleşen 12 olayda 15 şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR