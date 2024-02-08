Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: 16 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çeşitli ateşli silahlar ve bıçaklar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli ateşli silahlar ve bıçaklar ele geçirilirken, 16 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde bir çalışma gerçekleştirildi. Bahsi geçen çalışma çerçevesinde 1 ruhsatlı ve 10 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 3 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 2 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 3 bıçak, 1 pala ve 416 fişeğin ele geçirildiği bilgisi edinildi. Ayrıca 16 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title