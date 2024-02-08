Eskişehir'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: 16 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli ateşli silahlar ve bıçaklar ele geçirilirken, 16 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde bir çalışma gerçekleştirildi. Bahsi geçen çalışma çerçevesinde 1 ruhsatlı ve 10 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 3 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 2 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 3 bıçak, 1 pala ve 416 fişeğin ele geçirildiği bilgisi edinildi. Ayrıca 16 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR