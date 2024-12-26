Eskişehir'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silah ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışma sonucunda 12 olaya müdahale edilirken, 12 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 19-25 Aralık 2024 tarihlerinde çalışma yapıldı. 'Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' ile 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 9 ruhsatsız tabanca ve 92 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 pala ve 1 bıçak ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce 12 olaya müdahale edilirken, 12 şüpheliye de işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR