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Eskişehir'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Ateşli Silah ve Bıçak Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 19-25 Aralık 2024 tarihleri arasında 12 olaya müdahale edildi. Ruhsatsız tabanca ve bıçaklar ele geçirilirken, 12 şüpheliye işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silah ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışma sonucunda 12 olaya müdahale edilirken, 12 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 19-25 Aralık 2024 tarihlerinde çalışma yapıldı. 'Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' ile 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 9 ruhsatsız tabanca ve 92 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 pala ve 1 bıçak ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce 12 olaya müdahale edilirken, 12 şüpheliye de işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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