Eskişehir'de Ateşli Silah Operasyonu: 12 Şüpheliye İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve silahlara ait mühimmatlar ele geçirilirken, 12 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla belirli tarihler arasında çalışma gerçekleştirildi. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde 9 ruhsatsız tabanca, 3 silah şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 82 fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 12 şüpheliye gerekli işlemlerin uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR