Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemette bulunan 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de geçtiğimiz gün bir asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş edilmesi olayına müdahale eden polis ekiplerine mukavemette bulunan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta meydana gelen olayda, sokak üzerinde düzenlenen asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş edildiğine yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine asker eğlencesine giden ekipler ile havaya ateş eden grup arasında tartışma çıktı. Ekiplere mukavemet gösteren grup, 3 polis memurunu darp etti.

Çıkan kargaşanın ardından 2 kişi gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olay yerinden kaçan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen A.T.K. (25), İ.K. (21), G. H. (25) ve Ö.K. (27) isimli 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR