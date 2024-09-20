Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Asker Eğlencesinde Havaya Ateş Edenlere Müdahale

Eskişehir'de Asker Eğlencesinde Havaya Ateş Edenlere Müdahale
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir asker eğlencesinde havaya ateş açan kişilere müdahale eden polise mukavemet gösteren 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi nedeniyle silaha el koymak isteyen polise mukavemet gösteren 4 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Doğanşehir Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş aça şahıslara müdahile etmeye çalışan polise mukavemet gösterilmeye çalışılmıştı. Mukavemet gösteren S.Ş., N.C.K., Ş.K. ve R.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldığı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });