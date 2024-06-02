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Eskişehir'de Asayiş Uygulaması: 2 Bin 198 Kişiye Kimlik Sorgusu Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 198 kişiye kimlik sorgusu yapıldı. Ayrıca 72 umuma açık yer ve 396 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda bonzai, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince, kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 198 şahsa kimlik sorgusu yapılırken, 72 umuma açık yer ve 396 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 88 personel ve 1 çevik kuvvet personelinin katılımıyla dün akşam saatlerinde İsmet İnönü ile Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 198 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca 2 araçta yapılan aramalarda, 4,40 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 30 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi. Bunun yanı sıra 72 umuma açık yer denetlenirken, 2 işletmeye işlem yapıldı.

Ayrıca trafik denetimlerinde 396 araç kontrol edilirken, 21 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza yazıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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