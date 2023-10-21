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Eskişehir'de Asayiş Uygulaması: 11 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 3 bin 746 kişinin bilgileri sorgulandı ve 7 kişi yoklama kaçağı olarak tespit edildi. Ayrıca, 2 şüpheliden sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uygulama sonucunda 86 umuma açık yer denetlendi ve bir işletmede mesul müdürün olmadığı belirlendi. Kontrol edilen 537 araçtan 49 sürücüye toplamda 195 bin 416 lira cezai işlem uygulandı.