Eskişehir'de Asayiş Uygulaması: 11 Kişi Yakalandı
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Uygulama kapsamında 3 bin 746 kişinin bilgileri sorgulandı ve 7 kişi yoklama kaçağı olarak tespit edildi. Ayrıca, 2 şüpheliden sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uygulama sonucunda 86 umuma açık yer denetlendi ve bir işletmede mesul müdürün olmadığı belirlendi. Kontrol edilen 537 araçtan 49 sürücüye toplamda 195 bin 416 lira cezai işlem uygulandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 262 personel, 3 çevik kuvvet ve bir özel harekat timinin katılımıyla il genelinde yapılan uygulamada, 3 bin 746 kişinin bilgileri sorgulandı.
Uygulamada, 11 şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı, 7 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Aramalarda, 2 şüpheliden bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
86 umuma açık yeri denetleyen ekipler, bir işletmede mesul müdürün olmadığı tespit edilerek gerekli işlemleri uyguladı.
537 aracın kontrol edildiği uygulamada, 49 sürücüye 195 bin 416 lira cezai işlem yapıldı.