Eskişehir'de Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

Eskişehir'de polis ekiplerinin halkın güvenliği ve kamu düzeninin devamının sağlanması için asayiş uygulamaları sürüyor.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriye timleri Eti, Anıt, Tombakzade ve diğer 44 parkta, halkımızın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 270 şahıs sorgulanırken, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Öte yandan; Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla çalışmalar yapıldı. Umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerince 4 ekip 10 personelle yapılan uygulamada; 119 şahıs, 4 araç sorgulandı. - ESKİŞEHİR