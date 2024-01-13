Eskişehir'de Asayiş Suçlarına Yönelik ŞOK Uygulaması

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Asayiş Suçlarına Yönelik Sabit Yol ve Hareketli ŞOK' uygulamalarda bin 140 şahıs sorgulanıp, 282 araç kontrol edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün akşam belirli saatler arasında Eskişehir'deki çeşitli mahalle ve caddelerinde Asayiş Suçlarına Yönelik Sabit Yol ve Hareketli ŞOK uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar neticesinde, bin 140 şahıs sorgulanırken; aralarında hapis cezası da bulunan, aranması olan toplamda 27 şüpheli yakalandı. Ayrıca yasal kalış hakkının bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs ve yoklama kaçağı 3 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Ekiplerce yapılan uygulamalarda 282 araç kontrol edilirken; 7 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden 54 bin 207 TL cezai işlem uygulanıp, 3 araç da trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR