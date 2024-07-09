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Eskişehir'de Asayiş Şube ve Narkotik Şube tarafından yapılan uygulamada 173 kişi sorgulandı

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Eskişehir'de Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada 173 kişi ve 2 araç sorgulandı. Uygulama, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'de Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 ekip, 10 personel ile yapılan uygulamada; 173 şahıs, 2 araç sorgulandı.

Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla önlemler alındı. Umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından 4 ekip, 10 personel ile yapılan uygulamada; 173 şahıs, 2 araç sorgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Narkotik Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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